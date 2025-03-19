В специях и приправах обнаружили кишечную палочку и канцерогены
Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) выявил массовые нарушения качества специй. В 50% исследуемых образцов обнаружено превышение норм по содержанию вредных веществ, в том числе канцерогены, мутагены и токсичные элементы.
Например, по данным НСЗПП, в «Приправе для шашлыка» бренда «Приправыч» и «Приправе универсальной» бренда «Спайс мастер» количество микроорганизмов, включая патогенные превышено в 40 раз. Самое большое число нарушений по наличию бактерий группы кишечной палочки найдено у продукции АО «Проксима»: «Приправа для холодца и зельца», «Приправа для блюд из картофеля» и «Перец черный молотый».
Результаты исследований НСЗПП направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, пишет «Коммерсант». Союз предложил кабмину ввести минимальные розничные цены на специи, обязательную регистрацию поставщиков сырья в реестре Минпромторга и включить приправы в перечень продукции, подлежащей усиленному контролю качества.
В результате проведенной в ноябре 2024 года проверки специалисты Роскачества нашли в красной икре восьми российских производителей кишечную палочку. Опасную бактерию обнаружили в икре компаний «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Лента», «Сахалин рыба», Royal Black, «Форвард-С» и «Московский рыбокомбинат». По словам экспертов, кишечная палочка могла появится в продукте из-за его производства в плохих санитарных условиях с нарушениями в хранении и перевозке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru