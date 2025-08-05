Для возрождения малых городов надо вкладываться не только в локальное производство, но и строить досуговые центры, заявил НСН гендиректор «Института экономики города» Александр Пузанов.

В России могут исчезнуть 129 малых городов с населением до 50 тысяч человек, в которых суммарно проживают 3,4 млн человек, подсчитали аналитики РАНХиГС для правительства РФ. Наибольшее сокращение испытали северные угольные, металлургические и лесопромышленные города, а также периферийные города депрессивных регионов. Эксперты считают, что вымирание малых городов в зачастую можно остановить, например, при создании локального производства. Для 106 таких населенных пунктов уже готовят мастер-планы по реализации инвестпроектов с инфраструктурным развитием на 4 млрд рублей в 2025 году, пишут «Известия». Пузанов рассказал, что помогает таким городам возрождаться.