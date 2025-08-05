В России рассказали об успешном опыте возрождения «вымирающих» городов
Гендиректор «Института экономики города» Александр Пузанов заявил НСН, что люди уезжают из малых городов, потому что им скучно и нечем заняться, но в каждом конкретном случае есть шанс сохранить населенный пункт.
Для возрождения малых городов надо вкладываться не только в локальное производство, но и строить досуговые центры, заявил НСН гендиректор «Института экономики города» Александр Пузанов.
В России могут исчезнуть 129 малых городов с населением до 50 тысяч человек, в которых суммарно проживают 3,4 млн человек, подсчитали аналитики РАНХиГС для правительства РФ. Наибольшее сокращение испытали северные угольные, металлургические и лесопромышленные города, а также периферийные города депрессивных регионов. Эксперты считают, что вымирание малых городов в зачастую можно остановить, например, при создании локального производства. Для 106 таких населенных пунктов уже готовят мастер-планы по реализации инвестпроектов с инфраструктурным развитием на 4 млрд рублей в 2025 году, пишут «Известия». Пузанов рассказал, что помогает таким городам возрождаться.
«Эти мероприятия по разработке мастер-планов планируются до 2030 года. В разных городах ситуация очень разная. Есть малые города, которые серьезно потеряли численность населения. Есть малые города, где численность населения растет довольно серьезно. Где-то есть перспектива крупного инвестиционного проекта, который вдохнет жизнь. Где-то это могут быть внутренние источники развития: туристический потенциал и еще что-то. А где-то перспектив нет, в таком случае мы говорим про «управляемое сжатие». Это когда численность под контролем сокращается, но это не значит, что должно ухудшиться качество жизни на этих территориях», - пояснил он.
При этом Пузанов добавил, что уже 154 малых городах смогли увеличить численность населения.
«Очень опасно давать общие рекомендации. Кто-то говорит, что важна городская среда, инфраструктура. Кто-то потом делает красивую набережную в городе, а народ все равно уезжает – скучно, нечем заняться. Надо вкладываться в какие-то досуговые центры именно с точки зрения событий. В этом вопросе может помочь активизация местных сообществ, некоммерческих организаций, молодёжных объединений. В каждом городе своя какая-то история. По данным последней переписи населения, 154 малых города увеличили численность населения. У нас за последнее время десятки малых городов показали, как можно успешно возрождаться. Такие города есть и в районе Татарстана, в некоторых нефтяных регионах. Не все малые города связаны с кризисом, выход можно найти», - добавил собеседник НСН.
Малым городам сегодня нужна более проработанная федеральная поддержка, так как практически везде наблюдается отток населения, люди жалуются на условия жизни и бедность, заявил директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов в беседе с НСН.
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