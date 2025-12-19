Набиуллина: Центробанк не будет снижать ключевую ставку «в режиме автопилота»

Центробанк РФ не намерен снижать ключевую ставку «в режиме автопилота». Как пишет RT, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Центробанк понизил ключевую ставку до 16%

Она отметила, что темп смягчения денежно-кредитной политики будет определяться устойчивостью снижения инфляции и динамикой ожиданий.

Набиуллина добавила, что фундаментом для умеренных ставок, а также предсказуемой среды для инвестиций и роста благосостояния, является стабильно низкая инфляция.

Ранее экономист Денис Ракша заявил «Радиоточке НСН», что в снижении ключевой ставки с 16,5% до 16% не было необходимости.

