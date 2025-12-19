Набиуллина: Центробанк не будет снижать ключевую ставку «в режиме автопилота»

Она отметила, что темп смягчения денежно-кредитной политики будет определяться устойчивостью снижения инфляции и динамикой ожиданий.

Набиуллина добавила, что фундаментом для умеренных ставок, а также предсказуемой среды для инвестиций и роста благосостояния, является стабильно низкая инфляция.

Ранее экономист Денис Ракша заявил «Радиоточке НСН», что в снижении ключевой ставки с 16,5% до 16% не было необходимости.

