В Белгородской области мужчина был ранен из-за взрыва дрона ВСУ
Украинский FPV-дрон взорвался во дворе домовладения в хуторе Плотовка в Волоконовском округе Белгородской области. Об этом со ссылкой на региональный оперштаб сообщает RT.
Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате был ранен мужчина. Глава администрации Погромского сельского поселения вывезла его и передала бригаде скорой помощи.
«Пострадавшего доставляют в Валуйскую ЦРБ. На месте атаки повреждены гараж и находящийся внутри автомобиль», - отметил он.
Ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль главы избиркома Белгородской области Игоря Лазарева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Набиуллина: Центробанк не будет снижать ключевую ставку «в режиме автопилота»
- Двое россиян были арестованы в Болгарии по требованию США
- «Честная награда»: Театральные премии «померялись» лучшими из лучших
- Умер создатель и лидер добровольческой бригады футбольных фанатов «Эспаньола»
- В Белгородской области мужчина был ранен из-за взрыва дрона ВСУ
- Депутат Рады Гончаренко заочно получил в России 18 лет лишения свободы
- Автоэксперт рассказал о полезных для водителей подарках на Новый год
- Как отечественное ПО защитит Россию от беспилотников
- Россиянам назвали продукты, которые не стоит брать по акции перед Новым годом
- Путин заявил о росте престижа рабочих профессий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru