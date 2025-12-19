В Белгородской области мужчина был ранен из-за взрыва дрона ВСУ

Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате был ранен мужчина. Глава администрации Погромского сельского поселения вывезла его и передала бригаде скорой помощи.

«Пострадавшего доставляют в Валуйскую ЦРБ. На месте атаки повреждены гараж и находящийся внутри автомобиль», - отметил он.

Ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль главы избиркома Белгородской области Игоря Лазарева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

