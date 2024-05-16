Бедность вместо зарплат: Отток населения назвали главной проблемой малых городов
Владимир Климанов заявил НСН, что новые федеральные проекты по поддержке малых городов позволят решить насущные проблемы жителей.
Малым городам сегодня нужна более проработанная федеральная поддержка, так как практически везде наблюдается отток населения, люди жалуются на условия жизни и бедность, заявил директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов в беседе с НСН.
В России запустят федеральные проекты, призванные вдохнуть новую жизнь в сотни малых городов, пишут «Известия». Необходимо осовременить их коммунальную инфраструктуру, нарастить темпы строительства жилья, а также изменить систему льготной ипотеки. Правительство сформирует список из двух тысяч опорных населенных пунктов, на основании которого губернаторы будут сами предлагать федеральному центру идеи по модернизации с учетом потребностей населения. Климанов идею поддержал.
«Это очень важное направление, потому что малые города имеют неоднозначный административный статус законодательно. Перечень может быть шире или уже, но он явно будет больше, чем точечные инструменты, которые сегодня применяются. В этом году будет разработана новая стратегия пространственного развития, в которой ориентация как раз на формирование опорных центров для различных регионов. Две тысячи опорных населенных пунктов как раз укладываются в логику, которая есть. У нас порядка 1200 таких городов и чуть больше вместе с новыми субъектами. Если добавить поселки городского типа, эта совокупность уже все покрывает», - отметил.
Среди основных вызовов малых городов Климанов выделил отток населения, проблемы в сфере ЖКХ и здравоохранении.
«Самая главная проблема малых городов связана с убылью населения. Все-таки миграционный отток из малых городов происходит почти везде. И этот тренд никак не удается преодолеть на фоне демографического сжатия населения в целом. Сегодня нужно создавать благоприятные условия для проживания населения в долгосрочной перспективе. Не хочу сказать, что речь идет об удержании населения, возможно, лучше работать над притоком из других мест. Другие проблемы все те же: ЖКХ, благоустройство, обеспечение населения целым рядом социальных услуг. Есть всегда запрос на систему здравоохранения. Мы также понимаем, что в малых городах доходы населения ниже, а уровень бедности выше, чем в крупных городах. Все остальные проблемы связаны со спецификой городов. Например, если город зависит от одного крупного предприятия или располагается в трудных природных условиях. Сегодня наводнения показали, что ряду регионов нужна система защиты в этом вопросе», - рассказал собеседник НСН.
Ранее президент России Владимир Путин предложил с 1 марта повысить размер ежемесячных выплат медикам в малых городах, районных центрах и селах. В городах с населением от 50 тысяч до 100 тысяч человек врачи будут дополнительно получать 29 тысяч рублей, а средний медперсонал — 13 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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