Минфин утвердил минимальную розничную цену водки в 2026 году
Минимальная розничая цена поллитровой бутылки водки с 1 января 2026 года составит 409 рублей против 349 рублей в настоящее время. Соответствующий приказ Минфина РФ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, который утверджает минимальные розничные цены на алкоголь крепостью выше 28%, поллитра бренди и другой алкогольной продукции с выдержкой не менее трёх лет, которая произведена из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов, обойдётся в 605 рублей.
Что касается коньяка и виски, произведенного из дистиллятов с выдержкой не менее трех лет, то их минимальная розничная цена за бутылку 0,5 литра составит 755 рублей.
Ранее Госдума приняла закон, согласно которому граждане, покупающие алкоголь, смогут подтверждать возраст с помощью мессенджера Max, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
