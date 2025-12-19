В «ПСЖ» заявили, что Сафонов сломал руку во время финала с «Фламенго»
Вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов доигрывал финал Межконтинентального кубка против «Фламенго» с переломом руки. Об этом BMFTV заявил главный тренер команды Луис Энрике.
Он отметил, что, вероятнее всего, голкипер сборной России получил травму при отражении третьего удара в серии послематчевых пенальти. При этом Сафонов парировал и последующие два 11-метровых удара.
«Мы полагаем, что высокий уровень адреналина позволил ему какое-то время не чувствовать боли», — указал специалист, добавив, что россиянин пропустит от трёх до четырёх недель.
Ранее экс-главный тренер сборной России Юрий Сёмин заявил, что успех Сафонова в финале Межконтинентального кубка говорит о высоком уровне российского футбольного чемпионата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
