Умер создатель и лидер добровольческой бригады футбольных фанатов «Эспаньола»
Умер создатель и лидер добровольческой бригады футбольных фанатов «Эспаньола» Станислав «Испанец» Орлов. Об этом организация сообщила в своём Telegram-канале.
Причина смерти Орлова не уточняется. В сообщении «Эспаньолы» говорится, что точное место и причину его гибели, а также причастных к этому лиц, устанавливают «центральные следственные органы».
«Официальная информация будет опубликована по результатам расследования», - указали в бригаде.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что один боец подразделения «Орлан» погиб в результате атаки беспилотника в селе Борисовка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам рассказали, когда в 2026 году выгоднее брать кредит
- Набиуллина: Центробанк не будет снижать ключевую ставку «в режиме автопилота»
- Двое россиян были арестованы в Болгарии по требованию США
- «Честная награда»: Театральные премии «померялись» лучшими из лучших
- Умер создатель и лидер добровольческой бригады футбольных фанатов «Эспаньола»
- В Белгородской области мужчина был ранен из-за взрыва дрона ВСУ
- Депутат Рады Гончаренко заочно получил в России 18 лет лишения свободы
- Автоэксперт рассказал о полезных для водителей подарках на Новый год
- Как отечественное ПО защитит Россию от беспилотников
- Россиянам назвали продукты, которые не стоит брать по акции перед Новым годом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru