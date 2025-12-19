Умер создатель и лидер добровольческой бригады футбольных фанатов «Эспаньола»

Причина смерти Орлова не уточняется. В сообщении «Эспаньолы» говорится, что точное место и причину его гибели, а также причастных к этому лиц, устанавливают «центральные следственные органы».

«Официальная информация будет опубликована по результатам расследования», - указали в бригаде.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что один боец подразделения «Орлан» погиб в результате атаки беспилотника в селе Борисовка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».