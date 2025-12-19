Двое россиян были арестованы в Болгарии по требованию США

Двое граждан России были арестовали в Болгарии по требованию США. Как пишет RT, об этом заявили в посольстве РФ в Софии.

Затулин назвал издевательством арест российского археолога в Польше

Отмечается, что по делу Олега Ольшанского было принято решение об экстрадиции в США. При этом адвокаты россиянина намерены подать апелляцию.

«По Сергею Ивину заседания суда по существу дела пока не проводилось», — указали в дипведомстве.

Ранее в Таиланде был задержан гражданин России, которого власти США обвиняют в кибератаках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ЭкстрадицияСШАРоссийское ПосольствоРоссиянеБолгария

Горячие новости

Все новости

партнеры