Двое россиян были арестованы в Болгарии по требованию США
19 декабря 202518:02
Двое граждан России были арестовали в Болгарии по требованию США. Как пишет RT, об этом заявили в посольстве РФ в Софии.
Отмечается, что по делу Олега Ольшанского было принято решение об экстрадиции в США. При этом адвокаты россиянина намерены подать апелляцию.
«По Сергею Ивину заседания суда по существу дела пока не проводилось», — указали в дипведомстве.
Ранее в Таиланде был задержан гражданин России, которого власти США обвиняют в кибератаках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
