Двое россиян были арестованы в Болгарии по требованию США

Отмечается, что по делу Олега Ольшанского было принято решение об экстрадиции в США. При этом адвокаты россиянина намерены подать апелляцию.

«По Сергею Ивину заседания суда по существу дела пока не проводилось», — указали в дипведомстве.

Ранее в Таиланде был задержан гражданин России, которого власти США обвиняют в кибератаках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

