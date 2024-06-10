Семьи из малых городов смогут взять ипотеку под 6%

Семьи с детьми, проживающие в малых городах, смогут приобрести жильё в ипотеку по ставке 6% годовых. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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По его словам, возраст детей при этом значения иметь не будет, главное, чтобы хотя бы один ребёнок был несовершеннолетним.

Глава кабмина отметил, что при строительстве своего дома данные условия будут действовать во всех российских субъектах.

«Граждане ждут запуска этих программ», – заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, дополнительные программы льготной семейной ипотеки запустят с 1 июля текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:СемьяМихаил МишустинДетиЛьготыИпотека

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