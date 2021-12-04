Крашенинников призвал к соблюдению меры при назначении штрафов за публикации о продаже поддельных справок о вакцинации

При этом Крашенинников считает, что тема ответственности за подобные публикации остается актуальной.

Ранее Министерство здравоохранения России предложило ввести штрафы за распространение в СМИ информации с предложениями о продаже поддельных медицинских документов. Согласно проекту федерального закона, предложено установить штрафы для россиян в размере от 100 до 200 тыс. руб. Если документ вступит в силу, должностным лицам придется заплатить от 200 до 500 тыс. руб., юридическим — от 500 тысяч до 1 млн рублей.

