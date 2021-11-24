Минздрав предложил ввести штрафы за объявления о продаже справок
Министерство здравоохранения России предложило ввести штрафы за распространение в СМИ информации с предложениями о продаже поддельных медицинских документов, сообщает «РЕН ТВ».
Согласно проекту федерального закона, предложено установить штрафы для россиян в размере от 100 до 200 тыс. руб. Если документ вступит в силу, должностным лицам придется заплатить от 200 до 500 тыс. руб., юридическим — от 500 тысяч до 1 млн рублей.
Также предлагается установить ответственность за повторное нарушение в виде увеличенных штрафов. Документ может заработать с 1 марта 2022 года.
Как сообщалось ранее, в Минздраве предложили изменить правила получения медицинских справок для водителей. Так, например, автомобилисты со следами от уколов будут вынуждены выполнять не экспресс-анализ мочи, а полноценный лабораторный тест.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 996 / сут.
Умерли
267 тыс.+1 243 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 051 / сут.
- На Украине опровергли данные о применении Javelin в Донбассе
- Минздрав предложил ввести штрафы за объявления о продаже справок
- Заведено дело после сообщений о прооперировавшей себя блокаднице
- Отправлен на экспертизу подросток, готовящий нападение на казанскую школу
- США планируют добиваться наращивания добычи нефти
- Гендиректор холдинга «Вертолеты России» покинет свою должность
- В ВОЗ назвали «шокирующим дисбалансом» ситуацию с распределением вакцин
- Госдеп: США продолжат вводить санкции против «Северного потока - 2»
- Эстония укрепила проволокой часть границы с РФ
- ОНК: Ректору Шанинки необходима госпитализация в ближайшее время
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru