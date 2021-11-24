Минздрав предложил ввести штрафы за объявления о продаже справок

Согласно проекту федерального закона, предложено установить штрафы для россиян в размере от 100 до 200 тыс. руб. Если документ вступит в силу, должностным лицам придется заплатить от 200 до 500 тыс. руб., юридическим — от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Также предлагается установить ответственность за повторное нарушение в виде увеличенных штрафов. Документ может заработать с 1 марта 2022 года.

Как сообщалось ранее, в Минздраве предложили изменить правила получения медицинских справок для водителей. Так, например, автомобилисты со следами от уколов будут вынуждены выполнять не экспресс-анализ мочи, а полноценный лабораторный тест.

