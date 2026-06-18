СМИ: ЕС срочно разрабатывает пакет мер по улучшению торговых отношений с Арменией

Это связано с экономическими ограничениями со стороны России. В Брюсселе разрабатывают автономные торговые меры, которые снизят тарифы на армянский продовольственный и сельскохозяйственный экспорт. Представитель ЕК Олоф Гилл заявил, что этого необходимо с целью помочь большему числу армянских предприятий получить доступ к новым рыночным возможностям в европейском союзе и поддержать экономику страны там, где она больше всего пострадала.

Меры, требующие одобрения большинства членов Евросоюза и Европарламента, охватят большинство из 20 категорий товаров, стоимость которых составляет около €420 млн в год. Однако ряд экспортной продукции Армении создает проблемы для чиновников ЕС. Прежде всего, речь идет о коньяке - одного из основных экспортных армянских товаров, учитывая важность его производства для Франции. Речь идет и о сложности транспортировки скоропортящихся товаров из страны, не имеющей выхода к морю, через Турцию или Грузию.

Ранее Россельхознадзор заявил, что ограничения на поставки из Армении не связаны с политикой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

