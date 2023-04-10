«Краб, креветка и мораль»: «Ёбидоёби» не хочет менять скандальное название
Красноярские креативщики обещают биться с судом до последнего, СМИ вспоминают расизм и Burger King, а в Москве продолжают продавать сомнительную «шляпу».
Новая неделя началась с бурного обсуждения в соцсетях судебного решения в отношении скандально известной сети доставки суши «Ёбидоёби». Красноярской компании, работающей в десятках городов России, предписали в сменить название, вызывающее «ненормативные» ассоциации, однако в ее руководстве не хотят выполнять решение суда. Между тем, на прилавках крупных московских магазинов остаются товары с неоднозначными японскими названиями.
ДЕНЬ НЕДЕЛИ – СУББОТА?
Сеть «Ёбидоёби», начавшая работать в Красноярске в 2016 году, уже неоднократно сталкивалась с претензиями к названию. При этом ее создатели утверждают, что в переводе с японского оно означает «День недели — суббота».
10 апреля стало известно, что Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть в течение трех месяцев сменить название. Таким образом, был удовлетворен иск местного отделения Федеральной налоговой службы. Название было признано противоречащим «общеизвестным принципам гуманности и морали». Суд также отметил, что оно может ассоциироваться с ненормативной лексикой.
\Однако сооснователь «Ёбидоёби» Константин Зимен заявил, что сеть не собирается менять название и обжалует решение суда.
«Мы существуем 8 лет и постоянно сталкиваемся с какими-то принципиальными позициями разных инстанций, которые без конца хотят что-то от нас. То название сменить, то какие-то наборы им не нравятся, то еще что-нибудь. Для нас это просто маркетинг и мы к этому относимся достаточно спокойно. Никто менять название по первому требованию не собирается и не будет. Будем бороться до конца», — сказал он в интервью «Газете.ру».
По данным «Коммерсанта», филиалы «Ёбидоёби» работают более чем в 60 городах России. Ранее на компанию заводили дела за рекламные компании со словами «Закажи Куни Ли» и «Хочешь Чпоки ки?»
СМИ обратили внимание, что многие названия блюд на официальном сайте сети имеют сексуальный подтекст. Самые безобидные из них «похотливый краб», «страстный угорь» и «пылкая креветка». При этом такие блюда как «Доёби», «Куни Ли» и «Ёби суёби», вероятно, имеют какой-то литературный перевод с японского.
ОТ РАСИЗМА ДО «ВОРОНЬЕЙ ШЛЯПЫ»
В августе 2021 года «Ёбидоёби» оказалась в центре расистского скандала. Компания опубликовала рекламу с темнокожим мужчиной, поедающим суши в компании трех девушек славянской внешности. Это возмутило представителей националистических организаций. Сооснователь «Ёбидоёби» Константин Зимен жаловался тогда, что ему угрожали убийством. В итоге скандальную рекламу убрали.
В тот скандал вмешалась другая сеть суши-ресторанов «Тануки», поддержавшая коллег из «Ёбидоёби» и опубликовавшая пост с темнокожим мужчиной. Компания попросила Павла Дурова заблокировать Telegram-канал организации «Мужское государство» (признана в России экстремистской и запрещена - прим. НСН) , после чего начались массовые звонки с сообщениями о минировании ресторанов «Тануки».
«"Недомужское недогосударство" не на тех напало. Ни в коем случае не осуждаем коллег за выбранный ими путь извиниться и пойти дальше, но мы ж самураи — у нас путь свой. На фото в наших соцсетях будут продолжать появляться прекрасные люди — представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций», — заявили тогда в «Тануки».
Между тем, на полках крупных московских супермаркетов сегодня можно встретить пиво под названием «Eboshi», производителем которого указана Германия. По данным СМИ, это название обозначает традиционный японский головной убор «воронья шляпа». Тем не менее, пиво продолжает веселить покупателей, правда, в суд на него еще не подавали.
Ранее в рекламе «на грани фола» была замечена сеть фастфуда Burger King, которая в свое время прославилась слоганами «Смотри, не обострись» и «Похоже на большое наедалово». В 2019 году Федеральная антимонопольная служба завела дело на Burger King из-за слогана «Раскурячь их всех!» и e-mail-рассылки «Раздаст по Е-баллам за кофе».
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