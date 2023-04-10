«Краб, креветка и мораль»: «Ёбидоёби» не хочет менять скандальное название

ДЕНЬ НЕДЕЛИ – СУББОТА?

Сеть «Ёбидоёби», начавшая работать в Красноярске в 2016 году, уже неоднократно сталкивалась с претензиями к названию. При этом ее создатели утверждают, что в переводе с японского оно означает «День недели — суббота».

10 апреля стало известно, что Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть в течение трех месяцев сменить название. Таким образом, был удовлетворен иск местного отделения Федеральной налоговой службы. Название было признано противоречащим «общеизвестным принципам гуманности и морали». Суд также отметил, что оно может ассоциироваться с ненормативной лексикой.

\Однако сооснователь «Ёбидоёби» Константин Зимен заявил, что сеть не собирается менять название и обжалует решение суда.

«Мы существуем 8 лет и постоянно сталкиваемся с какими-то принципиальными позициями разных инстанций, которые без конца хотят что-то от нас. То название сменить, то какие-то наборы им не нравятся, то еще что-нибудь. Для нас это просто маркетинг и мы к этому относимся достаточно спокойно. Никто менять название по первому требованию не собирается и не будет. Будем бороться до конца», — сказал он в интервью «Газете.ру».

По данным «Коммерсанта», филиалы «Ёбидоёби» работают более чем в 60 городах России. Ранее на компанию заводили дела за рекламные компании со словами «Закажи Куни Ли» и «Хочешь Чпоки ки?»

СМИ обратили внимание, что многие названия блюд на официальном сайте сети имеют сексуальный подтекст. Самые безобидные из них «похотливый краб», «страстный угорь» и «пылкая креветка». При этом такие блюда как «Доёби», «Куни Ли» и «Ёби суёби», вероятно, имеют какой-то литературный перевод с японского.