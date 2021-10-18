ФАС признала непристойной рекламу ресторана «ЁбиДоЁби»
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Волгоградской области признало непристойной и матерной рекламу сети ресторанов «ЁбиДоЁби», сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идёт о размещённом в Волгограде рекламном щите «Не материмся и вкусно готовим. Набор «КуниЛи». ЁбиДоёБи Sushi Rolls», на который регулятору пожаловались местные жители.
Владелец местного ресторана объяснил, что работает по франшизе, а рекламные материалы ему высылает красноярская компания. Кроме того, он отметил, что «ЁбиДоЁби» на японском языке означает «День недели - суббота», а «КуниЛи» переводится как «Страна, государство».
В итоге УФАС по Волгоградской области привлекло в качестве ответчика ООО «ЁбиДоЁби» и заявило, что рассматриваемая реклама нарушает требования «Закона о рекламе», так как в ней использованы слова, производные от бранного слова, а также непристойных выражений».
«Это была на самом деле очень любопытная и поучительная история... мы увидели, что грязным и нечистоплотным методам маркетинга можно противостоять. Бизнесмены использующие... подобные «изобретательные» приёмы рискуют не только сами, но и подвергают излишним предпринимательским рискам своих партнёров», - отметила заместитель руководителя УФАС Ирина Никуйк
УФАС по Волгоградской области намерено обратиться в Федеральную налоговую службу, чтобы добиться смены фирменного наименования ООО «ЁбиДоЁби».
Ранее ФАС РФ отказала интернет-сервису «Авито» в покупке сервиса по аренде и продаже недвижимости ЦИАН, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 325 / сут.
Умерли
224 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+16 431 / сут.
- Россия приостанавливает работу военной миссии НАТО в Москве
- ФАС признала непристойной рекламу ресторана «ЁбиДоЁби»
- Госдума обсудит отмену обязательного техосмотра в осеннюю сессию
- Кудрин нашёл «прорыв» в финансировании здравоохранения
- Украина получила от США новую партию военной помощи
- Лукашенко опасается диверсий на объектах в Белоруссии
- Россельхознадзор обнаружил кишечную палочку в сухом молоке из Белоруссии
- «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину
- Засекреченный экспорт Белоруссии в Россию подскочил в 8 раз
- В Подмосковье восемь человек арестовали по подозрению в подделке сертификатов о вакцинации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru