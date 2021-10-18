ФАС признала непристойной рекламу ресторана «ЁбиДоЁби»

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Волгоградской области признало непристойной и матерной рекламу сети ресторанов «ЁбиДоЁби», сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идёт о размещённом в Волгограде рекламном щите «Не материмся и вкусно готовим. Набор «КуниЛи». ЁбиДоёБи Sushi Rolls», на который регулятору пожаловались местные жители.

Владелец местного ресторана объяснил, что работает по франшизе, а рекламные материалы ему высылает красноярская компания. Кроме того, он отметил, что «ЁбиДоЁби» на японском языке означает «День недели - суббота», а «КуниЛи» переводится как «Страна, государство».

В итоге УФАС по Волгоградской области привлекло в качестве ответчика ООО «ЁбиДоЁби» и заявило, что рассматриваемая реклама нарушает требования «Закона о рекламе», так как в ней использованы слова, производные от бранного слова, а также непристойных выражений».

«Это была на самом деле очень любопытная и поучительная история... мы увидели, что грязным и нечистоплотным методам маркетинга можно противостоять. Бизнесмены использующие... подобные «изобретательные» приёмы рискуют не только сами, но и подвергают излишним предпринимательским рискам своих партнёров», - отметила заместитель руководителя УФАС Ирина Никуйк

УФАС по Волгоградской области намерено обратиться в Федеральную налоговую службу, чтобы добиться смены фирменного наименования ООО «ЁбиДоЁби».

Ранее ФАС РФ отказала интернет-сервису «Авито» в покупке сервиса по аренде и продаже недвижимости ЦИАН, сообщает RT.

