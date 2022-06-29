Российские KFC и Burger King перейдут на напитки «Черноголовки»
Сети ресторанов быстрого питания KFC и Burger King переходят на напитки бренда «Черноголовка», лимонады и воду. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство указывает, что в меню KFC появилась кола из «Черноголовки», лимонады, обычная и газированная вода. Российский производитель будет поставлять в рестораны семь разных лимонадов, пишет РИА ФАН.
При этом в сети Burger King недоступно большинство привычных напитков. В одном из столичных ресторанов в 10 из 12 кранов остается вода, также посетители могут утолить жажду черным и зеленым холодным чаем. Сотрудники заведения сообщили, что в скором времени здесь появятся напитки «Черноголовки»: Burger King уже заключил соответствующий договор.
Ранее производители популярных газированных напитков компании Coca-Cola и PepsiCo объявили о прекращении продажи своей продукции в России.
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