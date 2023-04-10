Суд обязал компанию по доставке японских блюд «Ёбидоёби» сменить название
Арбитражный суд Красноярского края обязал российскую компанию по доставке блюд японской кухни «Ёбидоёби» сменить название, сообщили в суде.
«По мнению суда, обозначение «ЁБИДОЁБИ» противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали, так как оно находится в информационном поле неограниченного числа лиц и с существенной долей вероятности может вызвать ассоциацию с бранной ненормативной лексикой русского языка», - говорится в сообщении суда.
В суде добавили, что на изменение фирменного наименование у компании есть три месяца.
Ранее «Радиоточка НСН» рассказывала, что рестораны «Макдональдс» в Белоруссии сменили название на «Мы открыты!».
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