Суд обязал компанию по доставке японских блюд «Ёбидоёби» сменить название

«По мнению суда, обозначение «ЁБИДОЁБИ» противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали, так как оно находится в информационном поле неограниченного числа лиц и с существенной долей вероятности может вызвать ассоциацию с бранной ненормативной лексикой русского языка», - говорится в сообщении суда.

В суде добавили, что на изменение фирменного наименование у компании есть три месяца.

Ранее «Радиоточка НСН» рассказывала, что рестораны «Макдональдс» в Белоруссии сменили название на «Мы открыты!».

