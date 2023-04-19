Козловский подал иск о защите чести и достоинства к активисту Бородину
Актер Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства против общественного деятеля, главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Информация об этом опубликована в картотеке Пресненского суда Москвы.
В карточке дела отмечается, что артист подал заявление 17 апреля. Суть претензий не раскрывается.
Ранее Бородин попросил Генпрокуратуру России проверить Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ после высказываний актера о специальной военной операции. По данным СМИ, прокуратура Москвы проведет соответствующую проверку в отношении артиста.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru