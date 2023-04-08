Генпрокуратуру России попросили проверить Козловского по статье о дискредитации армии
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру РФ проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил после высказываний артиста о специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на обращение Бородина на имя генпрокурора Игоря Краснова.
В документе отмечается, что Козловский осуждает СВО и даже переехал в США, «чтобы дистанцироваться от России». Также в обращении указано, что актер в социальных сетях осуждает решение проблем на Украине посредством «военных операций», а в одном из интервью призывал граждан выходить на акции протеста.
«Учитывая публичность высказываний Козловского Д. В., считаем, что в действиях ... содержатся признаки ... правонарушения, предусмотренного ч. 1. ст. 20.3.3. КоАП РФ (о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС для защиты интересов страны и ее граждан. - НСН)», — подчеркнул Бородин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru