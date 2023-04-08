Генпрокуратуру России попросили проверить Козловского по статье о дискредитации армии

В документе отмечается, что Козловский осуждает СВО и даже переехал в США, «чтобы дистанцироваться от России». Также в обращении указано, что актер в социальных сетях осуждает решение проблем на Украине посредством «военных операций», а в одном из интервью призывал граждан выходить на акции протеста.

«Учитывая публичность высказываний Козловского Д. В., считаем, что в действиях ... содержатся признаки ... правонарушения, предусмотренного ч. 1. ст. 20.3.3. КоАП РФ (о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС для защиты интересов страны и ее граждан. - НСН)», — подчеркнул Бородин.

