СМИ: московская прокуратура проверит актера Козловского по статье о дискредитации ВС РФ

Накануне депутаты Госдумы обратились в Минкульт России с требованием отменить все спектакли с вернувшимся из США в РФ Данилой Козловским.

Также стало известно, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру РФ проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил после высказываний артиста о специальной военной операции.

Информацию об отъезде артиста из страны ранее опроверг его брат и пресс-секретарь Егор Козловский, пишет «Радиоточка НСН».

