СМИ: московская прокуратура проверит актера Козловского по статье о дискредитации ВС РФ
Прокуратура Москвы проведет проверку в отношении актера Данилы Козловского по статье о дискредитации ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Накануне депутаты Госдумы обратились в Минкульт России с требованием отменить все спектакли с вернувшимся из США в РФ Данилой Козловским.
Также стало известно, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру РФ проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил после высказываний артиста о специальной военной операции.
Информацию об отъезде артиста из страны ранее опроверг его брат и пресс-секретарь Егор Козловский, пишет «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru