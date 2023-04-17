СМИ: московская прокуратура проверит актера Козловского по статье о дискредитации ВС РФ

Прокуратура Москвы проведет проверку в отношении актера Данилы Козловского по статье о дискредитации ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Козловский опроверг эмиграцию из России и наличие второго гражданства

Накануне депутаты Госдумы обратились в Минкульт России с требованием отменить все спектакли с вернувшимся из США в РФ Данилой Козловским.

Также стало известно, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру РФ проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил после высказываний артиста о специальной военной операции.

Информацию об отъезде артиста из страны ранее опроверг его брат и пресс-секретарь Егор Козловский, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПроверкаГенпрокуратураДанила Козловский

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