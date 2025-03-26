Опрос: Мужчины после 35 лет начинают изменять чаще женщин

Количество измен в России растет, при этом 45% женатых мужчин признаются в неверности. Соответствующий опрос провели онлайн-кинотеатр Start и ВЦИОМ, его результаты есть в распоряжении НСН.

Согласно исследованию, сегодня три четверти россиян (74%) считают, что в их окружении происходят измены (в 2023 году этот показатель составлял 55%). В возрастной группе до 34 лет чаще идут на сторону женщины, однако после 35 лет преобладают уже мужские измены, количество которых стремительно увеличивается с возрастом.