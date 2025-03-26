Опрос: Мужчины после 35 лет начинают изменять чаще женщин
Количество измен в России растет, при этом 45% женатых мужчин признаются в неверности. Соответствующий опрос провели онлайн-кинотеатр Start и ВЦИОМ, его результаты есть в распоряжении НСН.
Согласно исследованию, сегодня три четверти россиян (74%) считают, что в их окружении происходят измены (в 2023 году этот показатель составлял 55%). В возрастной группе до 34 лет чаще идут на сторону женщины, однако после 35 лет преобладают уже мужские измены, количество которых стремительно увеличивается с возрастом.
В числе главных причин измен называют сексуальную и эмоциональную неудовлетворенность, а также проблемы в общении с партнером. При этом женщины ставят измену на первое место в рейтинге причин разводов. Вместе с тем 8% женщин считают изменой и откровенные переписки партнера в соцсетях с другими девушками.
40% россиян хотели бы знать правду об изменах, а 42% - нет. При этом мужчинам важнее знать правду (46% против 36% опрошенных женщин). Опрос был проведен в середине марта 2025 года, в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.
Актриса Елизавета Боярская, исполнившая главную роль в сериале «Опасная близость», ранее говорила «Радиоточке НСН», что демонстрация окружающим красивой картинки личной жизни, за которой стоит одиночество, плохо заканчивается.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru