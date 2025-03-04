«Мертвая красота!»: Милонов обозвал содержанками девушек, постящих фото с сотнями роз

Рост цен на цветы — следствие переустройства логистических цепочек и недостаточных мощностей отечественных производителей, при этом от покупки срезанных цветов 8 марта лучше отказаться вовсе — куда разумнее подарить цветы в горшках. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Аналитики «Платформы ОФД» ранее заявили, что тюльпаны за год подорожали на 25% — до 2400 рублей за букет, а их продажи в преддверии 8 марта снизились на 4%. Милонов объяснил рост стоимости цветов переустройством цепочек поставки.