В Москве умерли 69 пациентов с COVID-19

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 7 140.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 19 404 новых случаев коронавируса, из них 5 255 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,7 млн.



В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ. Днем ранее стало известно о гибели 68 заболевших.

