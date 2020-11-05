В Москве умерли 69 пациентов с COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 69 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

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Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 7 140.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 19 404 новых случаев коронавируса, из них 5 255 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,7 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ. Днем ранее стало известно о гибели 68 заболевших.

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Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:СмертьМоскваКоронавирус
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