Собянин: 95% умерших от коронавируса занимались самолечением

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большинство умерших от коронавируса занимались самолечением.

В эфире телеканала «Россия 1» глава города рассказал, что 95% пациентов, скончавшихся в больницах от COVID-19, вовремя не обратились к врачам.

Собянин отметил, что людям, заразившимся коронавирусом, необходимо «не рваться в аптеку и не покупать лекарства», а использовать только прописанные врачом медикаменты и не заниматься самолечением.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в городе нет необходимости введения спецпропусков.

