Собянин: 95% умерших от коронавируса занимались самолечением

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большинство умерших от коронавируса занимались самолечением.

В эфире телеканала «Россия 1» глава города рассказал, что 95% пациентов, скончавшихся в больницах от COVID-19, вовремя не обратились к врачам.

Собянин отметил, что людям, заразившимся коронавирусом, необходимо «не рваться в аптеку и не покупать лекарства», а использовать только прописанные врачом медикаменты и не заниматься самолечением.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в городе нет необходимости введения спецпропусков.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:СмертьЛекарстваКоронавирусМоскваСергей Собянин
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