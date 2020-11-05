Собянин: 95% умерших от коронавируса занимались самолечением
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большинство умерших от коронавируса занимались самолечением.
В эфире телеканала «Россия 1» глава города рассказал, что 95% пациентов, скончавшихся в больницах от COVID-19, вовремя не обратились к врачам.
Собянин отметил, что людям, заразившимся коронавирусом, необходимо «не рваться в аптеку и не покупать лекарства», а использовать только прописанные врачом медикаменты и не заниматься самолечением.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в городе нет необходимости введения спецпропусков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru