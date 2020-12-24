Ковидные паспорта: антиутопия или ближайшее будущее?

Категорически против введения так называемых «ковидных паспортов» выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Эту идею она отнесла к «области антиутопии».

«Устраивать такого рода дискриминацию граждан, делить их на граждан с разными правами - конечно, это недопустимо», - заявила спикер Совфеда.

В качестве пояснения своей позиции она указала, что «даже если человек переболел - сегодня у него есть антитела, а через месяц может не быть, или через полгода».

Идею введения документов, подтверждающих иммунный статус человека, озвучил на днях миллиардер Олег Дерипаска:

«Сильно сомневаюсь, что мы сможем вернуться к нормальной жизни ранее мая 2023-го. Слишком много сложных этапов нужно пройти до этого», - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

По его словам, предстоит привить 25% наиболее активного населения, разработать медицинские паспорта с иммунным статусом, создать качественные сервисы для онлайн-образования.

Впрочем, не он был первым: еще в апреле вопрос иммунных паспортов в связи с пандемией коронавируса был предметом обсуждения на уровне Всемирной организации здравоохранения. Там, комментируя идею иммунных паспортов, указали на необходимость тщательно изучить этическую сторону вопроса.

Возможность дифференциации прав граждан по признаку наличия или отсутствия прививки от коронавируса НСН предполагала еще весной, указывая, что введенный тогда режим спецпропусков по QR-кодам дал уникальную возможность собрать значительную часть ранее разрозненных сведений о гражданах и свести их в единую оболочку. Будучи привязанной к системе разрешений или запретов, эта информация может стать базой для сегрегации на том или ином основании. В качестве примера действующей модели подобного рода мы приводили китайский «социальный рейтинг». Там человек оценивается по пяти категориям: социальные связи, потребительское поведение, безопасность, материальное состояние и законопослушность. Чем рейтинг выше, тем больше у его обладателя прав и возможностей, и наоборот. Что мешает в эту систему координат, оснащенную QR-кодом, добавить информацию о пройденной вакцинации?

Обеспокоенность спикера Совета Федерации подобным развитием событий, конечно, похвальна, однако барьер на пути «ковид-паспортов» не ставит. Как напоминает РБК, президент Владимир Путин допустил проработку вопроса о введении международных сертификатов для людей, привитых от коронавируса. По мнению главы государства, это облегчило бы передвижение по миру. Если результаты этой «проработки» покажутся ему достойными воплощения в жизнь, апелляции к Джорджу Оруэллу не помогут.

