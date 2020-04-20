Система спецпропусков как способ управления населением

К началу четвертой недели всеобщей самоизоляции россияне особенно часто стали интересоваться в интернете гигиеной, пособиями по безработице и вопросом, «когда все это закончится», - сообщили ТАСС в пресс-службе «Яндекса». И, если первые две позиции являются очевидными производными от пандемии коронавируса и экономического кризиса, ею вызванного, то на вопросе о том, когда все это закончится, стоит остановиться отдельно.

Во-первых и в главных, смотря что иметь в виду под словами «все это». Если вести речь о режиме самоизоляции, то, вступив в силу, будем считать, с начала апреля, он вряд ли продлится более двух месяцев. Ни одна страна, даже самая богатая, не найдет средств на то, чтобы сверх этого срока простаивала значительная часть экономики, существенная часть населения оставалась без работы и средств к существованию. Даже в тех странах, где все без исключения граждане получили так называемые «вертолетные деньги», они быстро закончатся, а новых взять будет негде, поскольку «схлопнулась» налогооблагаемая база. В руинах лежат целые отрасли экономики, кормившие по всему миру десятки, если не сотни миллионов людей – хотя бы туризм и все что с ним связано, от гостиниц до общепита.

Вот что точно останется с нами навсегда, так это система персонифицированного контроля за населением, во всяком случае, в Москве и Подмосковье. Режим спецпропусков дал уникальную возможность собрать значительную часть сведений о гражданах, ранее разрозненных, а теперь сведенных в единую оболочку. Причем, сделать это силами самих граждан. Достаточно было создать интерфейс, ограничивающий право на передвижение по городу и области, чтобы люди сами бросились подавать данные о себе. Причем, кроме имени, номера телефона, и номера автомобиля или карты для оплаты в общественном транспорте, собираются и другие сведения, например, о посещении медучреждений, о маршрутах передвижения, о цели поездок по тем или иным маршрутам. Будучи привязанной к системе разрешений или запретов, эта информация может стать базой для сегрегации на том или ином основании. Разумеется, ни одно официальное лицо не признается в такого рода планах, а даже если это станет былью, сроду не произнесет этот термин.

Между тем, нечто подобное уже несколько лет как существует в Китае. Там это называется социальный рейтинг, и на его примере легко понять, как могут быть использованы систематизированные данные о населении. В китайской модели рейтинг человека разбивается на пять подкатегорий: социальные связи, потребительское поведение, безопасность, материальное состояние и законопослушность. Чем он выше, тем больше у его обладателя прав и возможностей, и наоборот. Рейтинг «позволит благонадежным гражданам ходить там, где вздумается, и не даст дискредитированным ступить ни шагу», - писала в этой связи The Wall Street Journal. Самый простой пример – дифференциация процентной ставки по кредиту в зависимости от рейтинга.

Полагаете, это фантастика? Нет, это уже реальность, пока в отдельно взятом Китае. Но иллюзий питать не следует: в конце концов, ваш недавний вопрос поисковой системе уже все знают…

