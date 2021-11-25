Ковидные ограничения в Санкт-Петербурге продлили до 31 января 2022 года

Согласно подписанному постановлению, введение QR-кодов для посещения предприятий общественного питания и торгово-развлекательных центров переносится с 1 на 27 декабря. Это касается как граждан, прошедших вакцинацию, так и тех, кто переболел COVID-19 или имеет медотвод.

Также с 27 декабря в гостиницы Санкт-Петербурга будут заселять исключительно по QR-кодам, либо с отрицательным ПЦР-тестам, сданным не ранее чем за 72 часа до заселения.

«Исполнительным органам государственной власти дано особое поручение подготовить предложения по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений», - добавили в пресс-службе.

Ранее парламент Северной Осетии не поддержал изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, предусматривающие повсеместный ввод QR-кодов.

