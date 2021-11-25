Ковидные ограничения в Санкт-Петербурге продлили до 31 января 2022 года
Губернатор Санк-Петербурга Александр Беглов заявил, что ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 31 января 2022 года, сообщает пресс-служба городской администрации.
Согласно подписанному постановлению, введение QR-кодов для посещения предприятий общественного питания и торгово-развлекательных центров переносится с 1 на 27 декабря. Это касается как граждан, прошедших вакцинацию, так и тех, кто переболел COVID-19 или имеет медотвод.
Также с 27 декабря в гостиницы Санкт-Петербурга будут заселять исключительно по QR-кодам, либо с отрицательным ПЦР-тестам, сданным не ранее чем за 72 часа до заселения.
«Исполнительным органам государственной власти дано особое поручение подготовить предложения по введению с 27 декабря по 9 января дополнительных запретов и ограничений», - добавили в пресс-службе.
Ранее парламент Северной Осетии не поддержал изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, предусматривающие повсеместный ввод QR-кодов.
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