Госдума рассмотрит законопроект о QR-кодах 16 декабря

Отмечается, что соответствующая дата занесена в календарь. Ранее сообщалось, что законопроект о введении системы QR-кодов в самолетах и поездах дальнего следования не включен в календарь рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь.

Правительство РФ 12 ноября направило в Госдуму законопроекты о введении в общественных местах и на транспорте QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 или перенесенное заболевание.

