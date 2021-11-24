Госдума рассмотрит законопроект о QR-кодах 16 декабря

Законопроект о введении режима QR-кодов в общественном транспорте будет рассмотрен Госдумой 16 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Отмечается, что соответствующая дата занесена в календарь. Ранее сообщалось, что законопроект о введении системы QR-кодов в самолетах и поездах дальнего следования не включен в календарь рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь.

Правительство РФ 12 ноября направило в Госдуму законопроекты о введении в общественных местах и на транспорте QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 или перенесенное заболевание.

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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ
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