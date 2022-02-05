В России с 6 февраля не будут отправлять на карантин контактировавших с COVID-пациентами

Кроме того, заболевшим коронавирусом не будут делать тест при выписке, если они проходят лечение дольше семи дней. Если пациента выпишут раньше, ему потребуется сделать тест на COVID-19 через три дня после подтверждения диагноза, пишут «Известия».

Новые правила вступят в силу с 6 февраля.

Ранее россияне уходили на семидневный карантин при контакте с ковид-больными и зараженными ОРВИ и находились в обсерваторе или по месту жительства до выздоровления.

