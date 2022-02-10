Оперштаб: Диагноз «коронавирус» будут ставить в России по экспресс-тестам без ПЦР

В России отныне положительный результат экспресс-теста будет достаточен для постановки диагноза «коронавирусная инфекция».

«Теперь в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России от 4 февраля 2022 года № 4 положительный результат экспресс-теста учитывается при постановке диагноза "коронавирусная инфекция" без подтверждения ПЦР-тестом», - сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Отмечается, что все регионы обеспечены экспресс-тестами в достаточном объеме.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал экспресс-тесты «аттракционом».

