Оперштаб: Диагноз «коронавирус» будут ставить в России по экспресс-тестам без ПЦР
В России отныне положительный результат экспресс-теста будет достаточен для постановки диагноза «коронавирусная инфекция».
«Теперь в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России от 4 февраля 2022 года № 4 положительный результат экспресс-теста учитывается при постановке диагноза "коронавирусная инфекция" без подтверждения ПЦР-тестом», - сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Отмечается, что все регионы обеспечены экспресс-тестами в достаточном объеме.
Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал экспресс-тесты «аттракционом».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru