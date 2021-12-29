Стали известны самые пьющие регионы России
Самыми пьющими регионами России по итогам уходящего года стали Чукотский автономный округ, Республика Коми и Сахалинская область. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на доклад проекта «Трезвая Россия».
Кроме того, в числе наиболее пьющих регионов оказались Ненецкий автономный округ и Кировская область.
Напротив, самыми непьющими субъектами РФ по итогам 2021 года стали республики Ингушетия, Чечня и Дагестан. Кроме того, в топ-5 «рейтинга трезвости» попали Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, пишут «Невские Новости».
При составлении рейтинга учитывались данные по числу больных на учете с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы, умерших от отравления спиртным, количеству совершенных в нетрезвом состоянии преступлений, объему проданной алкогольной продукции. Также эксперты обращали внимание на связанные с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкоголя правонарушения, действие антиалкогольного законодательства в регионе, число часов запрета продажи спиртных напитков и дней, когда продажа алкоголя запрещена.
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