Стали известны самые пьющие регионы России

Кроме того, в числе наиболее пьющих регионов оказались Ненецкий автономный округ и Кировская область.

Напротив, самыми непьющими субъектами РФ по итогам 2021 года стали республики Ингушетия, Чечня и Дагестан. Кроме того, в топ-5 «рейтинга трезвости» попали Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, пишут «Невские Новости».

При составлении рейтинга учитывались данные по числу больных на учете с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы, умерших от отравления спиртным, количеству совершенных в нетрезвом состоянии преступлений, объему проданной алкогольной продукции. Также эксперты обращали внимание на связанные с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкоголя правонарушения, действие антиалкогольного законодательства в регионе, число часов запрета продажи спиртных напитков и дней, когда продажа алкоголя запрещена.

