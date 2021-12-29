Москва и Петербург попали в список самых тревожных городов России

Москва и Санкт-Петербург оказались в списке самых тревожных регионов России по итогам 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование КРОС.

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Рейтинг был составлен на основе суммарных показателей распространенности «тревожных» тем в СМИ и соцмедиа. По итогам исследования эксперты разделили субъекты на встревоженные, уравновешенные и невозмутимые. В группу тревожных в порядке убывания попали Москва, Санкт-Петербург, Вологодская область, Пермский край, Архангельская область, Новгородская область, Тюменская область, Свердловская область, Крым и Краснодарский край.

Отмечается, что основным поводом для страхов в Москве и Петербурге, как и по всей стране, стала эпидемия COVID-19. Жители Пермского края, Тюменских и Свердловских областей опасались роста жестоких преступлений. В Крыму и Краснодарском крае местных жителей тревожила ситуация с погодными аномалиями, а в Архангельской области поводом для тревоги стало нашествие волков.

Самыми невосприимчивыми к страхам регионами названы Ингушетия и Чечня.

Как сообщалось ранее, физическая активность способна заменить алкоголь в качестве средства борьбы со стрессом в нерабочие дни. Об этом рассказала консультант цифрового медицинского центра «Доктор рядом», врач-терапевт Мария Сергеева. По словам врача, следует отдать предпочтение физической активности дома, делая утреннюю зарядку.

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ФОТО: pixabay.com
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