Москва и Петербург попали в список самых тревожных городов России
Москва и Санкт-Петербург оказались в списке самых тревожных регионов России по итогам 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование КРОС.
Рейтинг был составлен на основе суммарных показателей распространенности «тревожных» тем в СМИ и соцмедиа. По итогам исследования эксперты разделили субъекты на встревоженные, уравновешенные и невозмутимые. В группу тревожных в порядке убывания попали Москва, Санкт-Петербург, Вологодская область, Пермский край, Архангельская область, Новгородская область, Тюменская область, Свердловская область, Крым и Краснодарский край.
Отмечается, что основным поводом для страхов в Москве и Петербурге, как и по всей стране, стала эпидемия COVID-19. Жители Пермского края, Тюменских и Свердловских областей опасались роста жестоких преступлений. В Крыму и Краснодарском крае местных жителей тревожила ситуация с погодными аномалиями, а в Архангельской области поводом для тревоги стало нашествие волков.
Самыми невосприимчивыми к страхам регионами названы Ингушетия и Чечня.
Как сообщалось ранее, физическая активность способна заменить алкоголь в качестве средства борьбы со стрессом в нерабочие дни. Об этом рассказала консультант цифрового медицинского центра «Доктор рядом», врач-терапевт Мария Сергеева. По словам врача, следует отдать предпочтение физической активности дома, делая утреннюю зарядку.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+21 922 / сут.
Умерли
306 тыс.+935 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+43 961 / сут.
- Глава КС не исключил возвращения смертной казни в России
- Новак оценил влияние новых штаммов COVID-19 на российскую экономику
- В России предложено расширить использование маткапитала
- Назван способ выявить алкогольную зависимость на ранней стадии
- ОНФ решит проблему низких зарплат водителей школьных автобусов
- Собчак бесплатно провела корпоратив по просьбе начальника цеха
- СМИ: Бритни Спирс примет участие в масштабных мероприятиях
- Киев начал готовиться к варианту Б в отношениях с Москвой
- Смертельная автоавария с тремя легковушками произошла под Самарой
- В Госдепе назвали дату заседания Совета Россия - НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru