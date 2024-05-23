«Кот в мешке»: Медосмотр через приложение не поможет контролировать таксистов
Ежедневные медосмотры таксистов в отдельных регионах превратились в фикцию, однако переход к онлайн-формату не поможет решить проблему, сказал НСН Евгений Грэк.
Ежедневные медосмотры можно заменить выборочной проверкой таксистов, которая оперативно поможет выявить людей с алкогольным опьянением и повышенным давлением. Об этом в интервью НСН рассказал координатор движения «Стоп нелегал», советник главы Профсоюза таксистов Евгений Грэк.
Таксисты, ссылаясь на неэффективность, недоступность и фиктивность медицинских и технических осмотров перед рейсами, просят заменить их цифровым контролем. Как сообщает «Коммерсант», гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин направид главе Минтранса Роману Старовойту письмо с просьбой проводить медосмотр с помощью специальных мобильных приложений. Однако Грэк усомнился в эффективности подобной идеи.
«На мой взгляд, идея проверять водителей через мобильное приложение сомнительна. Про эффективность системы, которая позволяет дистанционно проводить медосмотр, я ничего не слышал ни в одной зарубежной стране, ни в экспериментальных институтах нашей страны. Такое ощущение, что опять пытаются продать кота в мешке», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, действующие правила контроля также не демонстрируют стопроцентной эффективности.
«Сейчас перед выходом на линию водителю измеряют давление, возможный алкогольный выхлоп, проводят визуальный осмотр кожных покровов и опрос о жалобах. Естественно, в большинстве случаев все говорят, что все в порядке, потому что хотят выйти на работу. То, что человек дунул в трубочку, не мешает ему махнуть стакан за воротами. Также часто выпускают людей с повышенным давлением. Как говорят работодатели: «Кто-то же должен работать», - заявил он.
По словам Грэка, практику ежедневных медосмотров можно было бы заменить выборочным контролем, также необходимо ужесточить наказание для водителей, которые будут замечены с признаками алкогольного опьянения.
«Ежедневная проверка действительно во многих городах превратилась в фикцию, а в малых населенных пунктах это физически невозможно из-за отсутствия медиков и пунктов. Общественная организация «Стоп нелегал» направляла в Минздрав и Госдуму простое здравое предложение не проводить медосмотры ежедневно, а осуществлять выборочный контроль, когда в любой момент к водителю могут подъехать, попросить дунуть в трубочку, проверить давление и самочувствие. В ПДД прописано, что водитель, который попался в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, лишается прав на два года. Если бы в законе о такси было бы прописано, что такой водитель лишается прав на два года и также навсегда лишается права работать в такси, никаких вариантов выехать с похмельем, повешенной температурой бы не было», - подытожил он.
Ранее правительство РФ ограничило время работы таксистов, являющихся физическими лицами. Согласно документу, максимальная продолжительность рабочего времени таксиста-физлица должна составлять 12 часов в сутки, напоминает «Радиоточка НСН».
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