«Кот в мешке»: Медосмотр через приложение не поможет контролировать таксистов

Таксисты, ссылаясь на неэффективность, недоступность и фиктивность медицинских и технических осмотров перед рейсами, просят заменить их цифровым контролем. Как сообщает «Коммерсант», гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин направид главе Минтранса Роману Старовойту письмо с просьбой проводить медосмотр с помощью специальных мобильных приложений. Однако Грэк усомнился в эффективности подобной идеи.

«На мой взгляд, идея проверять водителей через мобильное приложение сомнительна. Про эффективность системы, которая позволяет дистанционно проводить медосмотр, я ничего не слышал ни в одной зарубежной стране, ни в экспериментальных институтах нашей страны. Такое ощущение, что опять пытаются продать кота в мешке», - сказал он.

Как добавил собеседник НСН, действующие правила контроля также не демонстрируют стопроцентной эффективности.

«Сейчас перед выходом на линию водителю измеряют давление, возможный алкогольный выхлоп, проводят визуальный осмотр кожных покровов и опрос о жалобах. Естественно, в большинстве случаев все говорят, что все в порядке, потому что хотят выйти на работу. То, что человек дунул в трубочку, не мешает ему махнуть стакан за воротами. Также часто выпускают людей с повышенным давлением. Как говорят работодатели: «Кто-то же должен работать», - заявил он.