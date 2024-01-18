Депутаты Госдумы одобрили законопроект о локализации автомобилей такси
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предоставляющий региональным властям право устанавливать обязательные требования к уровню локализации автомобилей такси, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, данный документ позволит поддержать отечественную автомобильную промышленность, а также «создать дополнительные условия для его развития».
«Надо помогать своим, российским производителям и сделать всё, чтобы автомобилестроение в РФ стало успешной, конкурентной отраслью промышленности», — заключил спикер.
Ранее первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков заявил, что российские власти намерены запретить приобретение иностранных дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru