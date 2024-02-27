Такси с пассажирами упало в овраг в Сочи

Два человека получили травмы при падении автомобиля такси с пассажирами в овраг в Сочи. Об этом сообщило управление МВД по Краснодарскому краю.

В ДТП со служебной машиной в Москве пострадали четыре человека

Инцидент произошел на улице Пятигорской. По предварительным данным, водитель такси, не справившись с управлением, протаранил металлическое ограждение проезжей части и съехал в овраг.

«В медучреждение с травмами госпитализированы двое пассажиров. Их личности устанавливаются. Водитель не пострадал», — отметили в МВД.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее в Москве такси въехало в огороженный для ремонта участок дороги, авто сбило несколько человек, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДТПТаксиМВДСочи

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