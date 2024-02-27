Такси с пассажирами упало в овраг в Сочи

Инцидент произошел на улице Пятигорской. По предварительным данным, водитель такси, не справившись с управлением, протаранил металлическое ограждение проезжей части и съехал в овраг.

«В медучреждение с травмами госпитализированы двое пассажиров. Их личности устанавливаются. Водитель не пострадал», — отметили в МВД.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее в Москве такси въехало в огороженный для ремонта участок дороги, авто сбило несколько человек, напоминает RT.

