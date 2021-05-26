Путин подписал закон о поддержке семей с детьми

Владимир Путин подписал закон, который направлен на реализацию представленных в послании Федеральному собранию предложений по поддержке семей с детьми и беременных женщин. Госдума одобрил соответствующий закон 18 мая, а Совет Федерации – 19 числа.

Согласно документу, с 1 сентября, в частности, устанавливается оплата больничного по уходу за ребёнком в возрасте до восьми лет в размере 100% от среднего заработка. Кроме того, неполным семьям, в которых есть дети от восьми до 17 лет, будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе.

Кроме того, согласно третьей поправке, с 1 июля устанавливается ежемесячное пособие в размере 50% величины прожиточного минимума женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель, отмечает RT.

В Минтруде объяснили порядок выплаты новых пособий на детей

А ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила новые способы использования материнского капитала. Свою инициативу она направила главе государства Владимиру Путину. Голикова уверена, что необходимо скорректировать сроки использования средств маткапитала на строительство и реконструкцию жилья — разрешить вкладывать выплату в это сразу после рождения ребенка, а не через три года, как это делается сейчас.

Также вице-премьер предложила разрешить использовать средства на образование, которое оказывают ИП с соответствующими лицензиями.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыплатыДетиЗаконВладимир Путин
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