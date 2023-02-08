«Кошмар окончен!»: «Кривая линия НСН» справилась с энергетическим коллапсом в Краснодаре

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В середине января мы рассказывали о ситуации в станице Елизаветинская в Краснодарском крае. После Нового года здесь начались беспрецедентные сбои с электроснабжением. Люди остались без тепла и света, приборы начали ломаться, а власти почти три недели игнорировали проблему.

И вот, после обращения НСН к губернатору Вениамину Кондратьеву все изменилось буквально за сутки.

«Я услышал выпуск, - в машине ехал, как всегда слушая НАШЕ Радио, - тут же вечером пришло объявление, что на следующие сутки мы будем обесточены на проведение ремонтных работ, и сейчас все хорошо. Мы очень вам признательны, очень благодарны за вашу помощь. Слава Богу, несмотря на то, что холода наступили у нас все хорошо, помогла ваша помощь. Больше таких катастрофических отключений не было, на данный момент все с электроэнергией и забыли тот кошмар, который был у нас после Нового года», - рассказал НСН один из жителей станицы.

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Хорошие новости пришли на днях и из Адыгеи, жителям которой надоело быть венецианцами и плавать по вечно затопленной улице. Также, как и в соседнем Краснодаре, на следующий день после выпуска «Кривой линии» им внезапно сообщили о помощи.

«Буквально после вашего выпуска, - не знаю, совпадение это или ваша помощь, - жителей нашего проезда собрал председатель и сообщил, что администрация Старобжегокая услышала нас, они готовы нам немного помочь и сделать лежачий полицейский, чтобы вода не затекала. Пообещали в марте сделать», - рассказала НСН Наталья Твердая.

На вопиющую ситуацию в Петрозаводске, где крысы терроризируют воспитанников детсада, отреагировали в прокуратуре Карелии. В ведомстве внесли представление главе столицы республики и потребовали устранить нарушения, правда, по факту пока все по-прежнему.

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При этом, судя по всему, проблемы с детсадами становятся уже «фирменным знаком» Карелии. К нам обратились жители Кондопоги, которых готовят к совсем не смешному первоапрельскому сюрпризу.

Мало того, что в городе объединили все детские садики в один, власти анонсировали сокращение времени их работы, в результате чего люди просто не будут успевать на работу. Родители детсадовцев собрали уже более 500 подписей под петицией с просьбой отменить это странное решение.

«Они дали указание, что с 1 апреля это начнется, и пока не отменяют, к сожалению. Суть в том, что они сокращают рабочий день садика. Люди не будут успевать на работу, а также вернуться с работы за полчаса, добежать, одеть и выйти из садика, который они собираются в 17:30 сдавать на сигнализацию. Они насокращали так, что объединили все садики в один, сделали там корпуса. Этот приказ полностью по садику и за счет этого они хотят еще и воспитателей сократить. У нас небольшой город, частных садиков нет. В основном-то люди работают с 8 до 17, достаточно много народу попадает», - рассказал НСН Дмитрий Богданов.

Мы подключили к решению проблем детсадовцев губернатора Артура Парфенчикова.