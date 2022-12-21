«Крысы атакуют детсад»: «Кривая линия» НСН спасает Петрозаводск от новых «хозяев»

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Крысы, гуляющие вместе с детьми на детсадовской площадке, - это не кадры из фильма об апокалипсисе, а реальность сегодняшнего Петрозаводска.

Родители малышей пожаловались НСН, что полчища крыс еще весной атаковали город. Они не боятся людей, а теперь добрались и до детсада. При этом власти города не могут справиться с проблемой или попросту не хотят.

«Прямо за забором детского сада стоит контейнерная площадка с мусором. Крысы вырыли норы прямо под верандой, они не стесняются и спокойно оттуда выходят. Дети видят их и кричат: "Крысы! Крысы!", а те не боятся и бегают туда-сюда. Мы обращались к заведующей, она – в администрацию, чтобы перенесли контейнерную площадку, но все это долгоиграющая история. Дератизация не помогает, а воз и ныне там, крысы просто гуляют вместе с детьми», - рассказала на условиях анонимности одна из мам.

По ее словам, в садике около ста детей, при этом точно такая же ситуация и у школы, в которой учится старший ребенок. Крысы спокойно разгуливают по улицам и никого не боятся.

НСН попросила разобраться в ситуации главу Карелии Артура Парфенчикова.

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А это уже история из Архангельска, в котором бедствуют врачи, помогающие детям.

В НСН поступило коллективное обращение от коллектива детской областной клинической больницы. Оклад медсестер, работающих в инфекционном отделении, подняли в октябре с 8 до 10 тысяч рублей, при этом убрали различные надбавки, и зарплата осталась на старом уровне. Люди не понимают, почему должны работать за такие мизерные деньги, ведь зарплаты медсестер, по сути, сравнялись с младшим персоналом.

Мы переадресовали этот вопрос министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

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Еще одна коллективная жалоба пришла к НСН от преподавателей одного из московских колледжей, где сложилась и вовсе вопиющая ситуация. В октябре и ноябре людям убрали практически все надбавки, компенсации и стимулирующие выплаты, в итоге у многих учителей образовался долг перед колледжем. При этом в декабре учителя могут и вовсе остаться без зарплат.

НСН подключила к решению ситуации министра просвещения России Сергея Кравцова.

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