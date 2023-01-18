«Полгорода без отопления»: «Кривая линия НСН» размораживает Кострому и Краснодар

Кострома входит в Золотое кольцо России. В городе на Волге, основанном Юрием Долгоруким, проживает более четверти миллиона человек, однако этой зимой беда пришла к ним, откуда не ждали.

Старые коммуникации оказались не готовы к отопительному сезону, трубы лопаются и люди сидят в морозы без отопления. При этом проблема достигла катастрофических масштабов, затронув почти полгорода.

«Не делается ничего. Полгорода сидит без отопления, трубы текут. Это по всему городу, это не то, что улицу взять. Поселок Первый - там в канализации люди захлебываются, отопления нет, градусов 13-15 в квартирах, в Давыдовском все плавает, на Петра Щербины сейчас все течет. Этот отопительный сезон вообще провальный. Раньше такого не было. Город активно расстраивается, а устаревшие коммуникации не справляются. На улицах куча прорывов, поэтому давления нет. Людям холодно. Минус 37 было на улице, минус 42, а у людей 10 градусов дома в квартире», - рассказала НСН жительница Костромы на условиях анонимности.

По ее словам, на фоне «отопительного коллапса» цены за коммуналку выросли на 50%. При этом соцсети пестрят подобными сообщениями.

Мы попросили разобраться в ситуации губернатора Костромской области Сергея Ситникова.

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Станица Елизаветинская находится в семи километрах от центра Краснодара. Однако уже три недели более 20 тысяч человек мучаются без света и тепла. Перед новым годом местные электросети затеяли ремонт, после которого случился коллапс, с которым не могут справиться до сих пор. Или просто не хотят.

«При наступлении пикового времени потребления, - это, как обычно, вечером, когда все приезжают домой, - электроэнергия может отключаться каждые две минуты, выключилась-включилась, потом может выключиться на полчаса и опять. Так часов до 11 продолжается. Естественно, вся техника сходит с ума, все вынуждены сидеть на генераторах. Ни тепла, ни света, ничего нет. Мы все мерзнем, многие поехали в экстренном порядке покупать генераторы, чтобы как-то обеспечить маленьких детей теплом. Честно говоря, силы закончились уже куда-либо ходить. Куда угодно писали, но реакция пока нулевая, мы сидим и мучаемся», - рассказал НСН один из жителей станицы.

Мы подключили к решению ситуации губернатора Вениамина Кондратьева, который обычно оперативно отвечает на запросы НСН.

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