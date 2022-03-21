В случае запрета Meta российских пользователей не привлекут к ответственности
В случае запрета Meta на территории РФ граждане, имеющие аккаунты в Facebook и Instagram, не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются этими соцсетями. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры в Тверском суде Москвы.
Ранее 21 марта Тверской суд Москвы уже приступил к рассмотрению заявления Генпрокуратуры РФ о признании компании экстремистской организацией. В Meta попросили завершить его рассмотрение, однако в суде отказались прекратить дело.
До этого президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что расценить аккаунт пользователей в социальных сетях Instagram или Facebook как участие в экстремистской деятельности будет достаточно сложно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+31 035 / сут.
Умерли
364 тыс.+434 / сут.
Выздоровели
16,2 млн+74 675 / сут.
- Более 400 пожарных направили на место крушения пассажирского самолета в Китае
- В Подмосковье неизвестный плеснул серной кислотой в мужчину и женщину
- Гендиректор энергокомпании Enel спрогнозировал скорый уход группы из России
- Глава МИД Германии анонсировала выделение Украине €1 млрд для закупок оружия
- В случае запрета Meta российских пользователей не привлекут к ответственности
- В ЦИК опровергли информацию о переносе губернаторских выборов
- Зеленский призвал Германию отказаться от российских энергоресурсов
- Теннисист Медведев лишился статуса первой ракетки мира
- Нобелевский комитет не продлит сроки номинации для выдвижения Зеленского на Премию мира
- Песков: Эмбарго на российскую нефть ухудшит энергобаланс в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru