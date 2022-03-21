В случае запрета Meta российских пользователей не привлекут к ответственности

В случае запрета Meta на территории РФ граждане, имеющие аккаунты в Facebook и Instagram, не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются этими соцсетями. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры в Тверском суде Москвы.

Ранее 21 марта Тверской суд Москвы уже приступил к рассмотрению заявления Генпрокуратуры РФ о признании компании экстремистской организацией. В Meta попросили завершить его рассмотрение, однако в суде отказались прекратить дело.

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До этого президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что расценить аккаунт пользователей в социальных сетях Instagram или Facebook как участие в экстремистской деятельности будет достаточно сложно.

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