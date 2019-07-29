Косатки из «китовой тюрьмы» встретились у Шантар
Все пять косаток из «китовой тюрьмы», которые были выпущены в Охотском море, сошлись в одном районе у Шантарских островов.
Как уточнили во Всероссийском НИИ океанографии, ранее от старших отбилась маленькая особь, которая осталась у берега недалеко от района выпуска и кормилась у невода.
На данный момент, все млекопитающие находятся на расстоянии менее 30 километров друг от друга. Это обстоятельство позволяет животным установить акустический контакт друг с другом. По сообщению информационного портала Рамблер, ученые обещают и дальше наблюдать за жизнью выпущенных на волю косаток.
Ранее НСН сообщала, что в Охотское море выпустили вторую группу косаток из «китовой тюрьмы». Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии. Там заявили, что обитателей «китовой тюрьмы» отправились на свободу не сразу: для начала специалисты оценили их состояние.
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