Косатки из «китовой тюрьмы» встретились у Шантар

Как уточнили во Всероссийском НИИ океанографии, ранее от старших отбилась маленькая особь, которая осталась у берега недалеко от района выпуска и кормилась у невода.

На данный момент, все млекопитающие находятся на расстоянии менее 30 километров друг от друга. Это обстоятельство позволяет животным установить акустический контакт друг с другом. По сообщению информационного портала Рамблер, ученые обещают и дальше наблюдать за жизнью выпущенных на волю косаток.

Ранее НСН сообщала, что в Охотское море выпустили вторую группу косаток из «китовой тюрьмы». Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии. Там заявили, что обитателей «китовой тюрьмы» отправились на свободу не сразу: для начала специалисты оценили их состояние.

