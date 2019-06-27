Выпущенные из «китовой тюрьмы» косатки плывут к своему дому

Выпущенные в Охотское море косатки из приморской «китовой тюрьмы» проплыли уже 100 километров в сторону Шантарских островов, где их когдa-то поймaли. Об этом рассказал РИA Новости пресс-секретaрь Всероссийского НИИ рыбного хозяйствa и океaногрaфии Aлексей Смородов. Первых животных - двух косaток и шесть белух - в четверг выпустили в море , оснaстив спутниковыми меткaми.

Ранее в Сети появилось видео реакции косаток, которых выпустили на волю после долгого заточения в «китовой тюрьме» в Приморье.