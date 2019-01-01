Вторую партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустили на волю
В Охотское море выпустили вторую группу косаток из «китовой тюрьмы». Как отмечает RT, об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии. Там заявили, что обитателей «китовой тюрьмы» отправились на свободу не сразу: для начала специалисты оценили их состояние. Посчитав его удовлетворительным, ветеринары измерили животных, а также установили каждому из них специальную метку. В дальнейшем она поможет специалистам наблюдать за их поведением и перемещением.
НСН ранее писала, что косатки и белухи были выловлены в прошлом году для продажи в китайские океанариумы. Животные находились в вольерах в бухте Средняя. Однако только после вмешательства общественности, ситуацией заинтересовались Генпрокуратура и Следственный комитет России. В связи с незаконным отловом животных были возбуждены уголовные и административные дела.
Как напоминает Ura.ru, ранее более 30 иностранных экспертов подписались под письмом Владимиру Путину, где выразили обеспокоенность состояние морских животных, содержащихся в неволе в бухте Средней.
Третья партия морских млекопитающих из бухты Средняя в Приморье будет выпущена на волю в Хабаровском крае через две недели, отмечает РИА Новости.
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