«Корявая схема»: Автоэксперт указал на недоработки «Витрины данных ГИБДД»
У сервиса есть много непонятных моментов, но при этом необходимо, чтобы компании могли проверять «частоту» водителя, отметил в эфире НСН Игорь Моржаретто.
Сервис «Витрина данных ГИБДД» не до конца проработан, если без разрешения гражданина проверить историю его штрафов нельзя, то компании снова будут пользоваться обходными путями, заявил автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Онлайн-сервис «Витрина данных ГИБДД» с 1 июля позволит каршеринговым сервисам и автопредприятиям проверять водительские документы граждан и историю их штрафов. Такую информацию смогут получить только с согласия гражданина. Игорь Моржаретто считает, что подобный сервис необходим.
«Это нужная мера, потому что должен быть какой-то сервис, который позволит проверить частоту водителя. Сейчас это тоже делается, но каким-то левыми путями. Пытаются это дело в правовое поле ввести, но насколько это получится, не знаю… Получается корявая схема, что без разрешения человека нельзя проверить его анкетные данные. Значит снова будут пользоваться какими-то обходными путями. Хотя, формально, человек сам должен быть в этом заинтересован, если он чист. Но до сих пор не понятно, каким образом компании будут получать доступ к этой витрине и какие компании», - сказал Моржаретто.
По его словам, сервис «Витрина данных ГИБДД» создан в первую очередь для компаний, которые нанимают водителей в автобусных парках. Моржаретто отметил, что таким образом хотят обезопасить пассажиров от злостных нарушителей ПДД.
«Это, в первую очередь, не про каршеринговые компании, их не так много, и они в крупных городах сосредоточены всегда. Речь идет о компаниях, которые нанимают водителей в автопарках, автобусных парках, так как им очень важна эта информация. От этого зависит безопасность перевозок и пассажиров», - резюмировал Моржаретто.
В январе в России вступил в силу закон об ужесточении наказания для злостных нарушителей ПДД. Согласно документу, после двух административных нарушений ПДД водителя могут привлечь к уголовной ответственности. Среди таких нарушений превышение скорости на 60 км/ч и более, выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного движения.
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