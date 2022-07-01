«Корявая схема»: Автоэксперт указал на недоработки «Витрины данных ГИБДД»

Онлайн-сервис «Витрина данных ГИБДД» с 1 июля позволит каршеринговым сервисам и автопредприятиям проверять водительские документы граждан и историю их штрафов. Такую информацию смогут получить только с согласия гражданина. Игорь Моржаретто считает, что подобный сервис необходим.

«Это нужная мера, потому что должен быть какой-то сервис, который позволит проверить частоту водителя. Сейчас это тоже делается, но каким-то левыми путями. Пытаются это дело в правовое поле ввести, но насколько это получится, не знаю… Получается корявая схема, что без разрешения человека нельзя проверить его анкетные данные. Значит снова будут пользоваться какими-то обходными путями. Хотя, формально, человек сам должен быть в этом заинтересован, если он чист. Но до сих пор не понятно, каким образом компании будут получать доступ к этой витрине и какие компании», - сказал Моржаретто.

По его словам, сервис «Витрина данных ГИБДД» создан в первую очередь для компаний, которые нанимают водителей в автобусных парках. Моржаретто отметил, что таким образом хотят обезопасить пассажиров от злостных нарушителей ПДД.