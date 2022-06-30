«За незаконные свалки в лесах»: В Госдуме разъяснили, кому грозит конфискация автомобиля

Обычным автомобилистам не грозит конфискация машины за выброшенный из окна мусор, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник.

Ранее Госдума приняла законопроект, ужесточающий наказание за выброшенный из автомобиля мусор. Для граждан штрафы составят от 10 до 15 тыс. рублей, для должностных и юрлиц они могут доходить до 200 тыс. рублей с конфискацией грузовиков.