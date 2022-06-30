«За незаконные свалки в лесах»: В Госдуме разъяснили, кому грозит конфискация автомобиля
В лесах каждый год безнаказанно наваливают горы мусора, которые вынуждены разгребать своими силами рыбаки и охотники, сказал в эфире НСН Андрей Колесник.
Обычным автомобилистам не грозит конфискация машины за выброшенный из окна мусор, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник.
Ранее Госдума приняла законопроект, ужесточающий наказание за выброшенный из автомобиля мусор. Для граждан штрафы составят от 10 до 15 тыс. рублей, для должностных и юрлиц они могут доходить до 200 тыс. рублей с конфискацией грузовиков.
«В СМИ не совсем верная информация. Если кто-то выбросил из окна мусор, за это машину не конфискуют, но оштрафуют. Я считаю, что это правильно, мы заросли грязью. Я сам автомобилист и в жизни пластмассовую бутылку не выбросил, даже в безлюдном месте. Если бы ее выбросили во времена Ивана Грозного, она только сейчас распалась бы на молекулы. Мы загрязняем планету и свою страну, за это должно быть наказание, поскольку я столько наблюдаю историй, и у себя в регионе: едут люди, бананы и другой мусор у них летят на тротуары, а кто-то это должен убирать», - сказал депутат Госдумы от Калининградской области.
При этом Колесник разъяснил, за что могут конфисковать автомобиль.
«История с конфискацией автомобиля, это когда мы идем в лес, а попадаем в мусорные горы. Более того, у меня много знакомых, здоровых мужиков, не гринписовцев, рыбаки, охотники, они сами выезжают в лес и вывозят из своего небольшого района по 10-20 машин мусора. На следующий год приезжаем – вывозим по 30 машин мусора. Кто-то должен гадить, а кто-то за ними подбирать? Кто-то же должен отвечать за эти истории. Эти несанкционированные свалки, от них болезни бывают, особенно летом, а кто-то живет недалеко. Я считаю, закон справедливый», - подчеркнул парламентарий.
Вместе с тем он признал, что легальные свалки должны быть «в автомобильной доступности»
«Другой вопрос, что современные свалки должны быть в автомобильной доступности, тут я не спорю. Но загаживать свою страну и портить жизнь нашим людям не позволено никому», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, экс-депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков в беседе с НСН назвал неадекватными 15-тысячные штрафы для автомобилистов за мусор. Он напомнил, что сейчас максимальный штраф для физлиц за нарушения ПДД составляет 5 тыс. рублей и только за пьяную езду штраф подняли до 30 тысяч.
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