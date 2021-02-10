«Вмешиваются, но не очень». Стрелков о роли спецслужб в российских протестах
Экс-министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в эфире НСН оценил роль иностранных спецслужб в организации протестов в России.
Подготовка к очередной акции, анонсированной сторонниками оппозционера Алексея Навального, ведется по методичкам США, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее соратники арестованного оппозиционера предложили людям выйти вечером 14 февраля к себе во двор и зажечь фонарики на телефоне.
Захарова заявила, что на Украине был «оранжевый» Майдан, а также отметила события «арабской весны» - начавшиеся по всему региону массовые народные выступления, которые привели к смене ряда правительств и политическим кризисам в странах региона.
Экс-министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в эфире НСН признал, что западные спецслужбы участвуют в организации протестов в России, но при это главная проблема в действиях российских властей и уровне жизни.
«Я согласен, что западные спецслужбы активно вмешиваются во внутренние дела Российской Федерации и в какой-то степени организуют протесты. Однако среди граждан страны есть недовольство существующей политической властью, экономической ситуацией и тотальной коррупцией в высших органах власти, нежеланием власти думать над тем, как живет население и что оно хочет, и вообще как оно будет жить дальше. К этим факторам иностранные спецслужбы не имеют никакого отношения. Сказать, что иностранные спецслужбы скупают людей, чтобы они выступали в поддержку Навального или с целью свержения Путина, конечно, нельзя. Они просто способствуют этому, исходя из своих интересов, которые, естественно, предельно далеки от истинных интересов граждан Российской Федерации», - добавил он.
Стрелков уточнил, что российские спецслужбы не занимаются подготовкой революций в других государствах.
«Для того чтобы российские спецслужбы организовывали революции в других странах, нам нужна другая власть, которая имеет национальные интересы», - отметил он.
Ранее сообщалось, что руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск. В данный момент он находится за границей, о своих планах вернуться в Россию он не сообщал. Ранее Волков стал фигурантом дела о вовлечении несовершеннолетних в несогласованные массовые акции. В квартире его родителей прошли обыски.
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