«Вмешиваются, но не очень». Стрелков о роли спецслужб в российских протестах

Подготовка к очередной акции, анонсированной сторонниками оппозционера Алексея Навального, ведется по методичкам США, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее соратники арестованного оппозиционера предложили людям выйти вечером 14 февраля к себе во двор и зажечь фонарики на телефоне.

Захарова заявила, что на Украине был «оранжевый» Майдан, а также отметила события «арабской весны» - начавшиеся по всему региону массовые народные выступления, которые привели к смене ряда правительств и политическим кризисам в странах региона.

Экс-министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в эфире НСН признал, что западные спецслужбы участвуют в организации протестов в России, но при это главная проблема в действиях российских властей и уровне жизни.