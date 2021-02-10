Захарова: акция 14 февраля инициирована Западом

Захарова добавила, что тому, что за оппозицией стоит «западная рука» и тому есть доказательства.

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск. Он стал фигурантом дела о о вовлечении несовершеннолетних в несогласованные массовые акции (ч. 2 ст. 151 УК).

