Захарова: акция 14 февраля инициирована Западом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запланированная на 14 февраля акция оппозиции с фонариками, организуется под влиянием Запада.
«Там цветочки бывают, ленточки. Мы не только видим, мы знаем. Здесь нечего скрывать, придумывать, это просто классическая идёт работа», - сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы», добавив, что как правило подготовка западных акций проходит именно так.
Захарова добавила, что тому, что за оппозицией стоит «западная рука» и тому есть доказательства.
Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск. Он стал фигурантом дела о о вовлечении несовершеннолетних в несогласованные массовые акции (ч. 2 ст. 151 УК).
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