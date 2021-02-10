Захарова: акция 14 февраля инициирована Западом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запланированная на 14 февраля акция оппозиции с фонариками, организуется под влиянием Запада.

«Там цветочки бывают, ленточки. Мы не только видим, мы знаем. Здесь нечего скрывать, придумывать, это просто классическая идёт работа», - сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы», добавив, что как правило подготовка западных акций проходит именно так.

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Захарова добавила, что тому, что за оппозицией стоит «западная рука» и тому есть доказательства.

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск. Он стал фигурантом дела о о вовлечении несовершеннолетних в несогласованные массовые акции (ч. 2 ст. 151 УК).

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:Акция ПротестаМария Захарова
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