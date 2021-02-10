Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

В данный момент Волков находится за границей. О своих планах вернуться в Россию он не сообщал.