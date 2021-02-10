Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск
10 февраля 202110:02
Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
В данный момент Волков находится за границей. О своих планах вернуться в Россию он не сообщал.
Ранее Волков стал фигурантом дела о о вовлечении несовершеннолетних в несогласованные массовые акции (ч. 2 ст. 151 УК). В конце января его объявили в розыск.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru