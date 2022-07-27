Минобороны РФ запустило паромы из Ейска в Мариуполь

В сообщении говорится, что через таганрогский залив Азовского моря будут доставляться различные грузы для восстановления инфраструктуры населённых пунктов ДНР и ЛНР.

«Первый автомобильно-пассажирский паром «Лаврентий» вышел из морского порта Ейска в направлении Мариуполя», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что на первом этапе будет выполняться один круговой рейс в сутки.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вся Россия поможет привести в порядок ЛНР и ДНР, сообщает RT.