Мэр Мариуполя: Основную часть жилого фонда города восстановят к 2024 году

Основной жилой фонд Мариуполя будет восстановлен к 2024 году. Об этом заявил мэр города Константин Иващенко в интервью ТАСС.

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«Я думаю, что основную массу жилфонда мы восстановим в пределах полутора лет, к 2024 году. А план развития города, мастер-план до 2035 года, думаю, будет принят в этом году», — подчеркнул градоначальник.

По словам Иващенко, предстоит проделать большую работу: сейчас специалисты разбирают завалы по 10 часов в сутки, пишет RT.

Ранее стало известно, что в Мариуполе по заказу Минобороны РФ строят новый жилой квартал, медицинский центр и школы. Планируется, что объекты возведут уже к осени и бесплатно передадут Донецкой народной республике, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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