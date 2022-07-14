Мэр Мариуполя: Основную часть жилого фонда города восстановят к 2024 году
Основной жилой фонд Мариуполя будет восстановлен к 2024 году. Об этом заявил мэр города Константин Иващенко в интервью ТАСС.
«Я думаю, что основную массу жилфонда мы восстановим в пределах полутора лет, к 2024 году. А план развития города, мастер-план до 2035 года, думаю, будет принят в этом году», — подчеркнул градоначальник.
По словам Иващенко, предстоит проделать большую работу: сейчас специалисты разбирают завалы по 10 часов в сутки, пишет RT.
Ранее стало известно, что в Мариуполе по заказу Минобороны РФ строят новый жилой квартал, медицинский центр и школы. Планируется, что объекты возведут уже к осени и бесплатно передадут Донецкой народной республике, отмечает РЕН ТВ.
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